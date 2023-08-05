السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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بعد اصابتها برصاصة طائشة أدخلتها في غيبوبة.. ميقاتي يتابع موضوع الطفلة نايا

منذ 6 دقائق
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع الطفلة نايا حنا التي اصيبت برصاصة طائشة أدخلتها في غيبوبة في المستشفى.

وأجرى لهذه الغاية اتصالا بوالد الطفلة جان حنا، معبرا عن تضامنه مع العائلة في هذه المحنة الصعبة، ومتمنيا الشفاء للطفلة. وكلف رئيس الحكومة الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير متابعة الملف مع المعنيين واتخاذ الخطوات المطلوبة.

والتقى رئيس الحكومة في دارته المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية إبراهيم الدخيري، في حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن .

واطلع الدخيري ميقاتي على “المشاريع المراد تنفيذها بالشراكة مع وزارة الزراعة في القطاع السمكي تحديدا الاستزراع السمكي البحري والنهري، وكذلك المشاريع التي تدعمها المنظمة في ما خص الإنتاج الحيواني وسلاسل الإنتاج والخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح”.

وثمن ميقاتي الجهد الذي تبذله المنظمة، داعيا الى “تحرك عربي في سبيل أمن غذائي عربي تكاملي”.

واجرى رئيس الحكومة اتصالا برئيس ساحل العاج الحسن عبد الرحمن واتار، معزيا بوفاة الرئيس السابق هنري كونان بيدييه.

وشكر الرئيس ميقاتي لرئيس ساحل العاج اهتمامه الدائم بالجالية اللبنانية ودعمها في المجالات كافة.

كما أشاد ب”العلاقة المميزة التي ربطت الرئيس الراحل بيدييه بلبنان”.

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