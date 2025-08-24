الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد اعتداء بيئي في الهرمل.. وزارة الزراعة: لن نتهاون في ملاحقة كل من يعتدي على الغابات

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2025 4:30 مساءً
وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

A A A
طباعة المقال

تمكّن فريق وزارة الزراعة – مركز أحراج الهرمل، من ضبط كمية كبيرة من جذوع أشجار الأرز واللزاب المقطوعة بطريقة غير شرعية في منطقة عروبة الوعرة ضمن جرد الهرمل، في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروة الحرجية ومنع التعديات على الغابات.

وجاءت العملية عقب تلقي شكوى من أحد المواطنين من عائلة جعفر، حيث توجّه الفريق سيراً على الأقدام لمدة ساعة كاملة نظرًا لصعوبة وصول الآليات إلى الموقع.

وبعد الكشف، عُثر على حمولة كبيرة من الأخشاب المصادَرة موضوعة على متن شاحنة صغيرة من نوع “بيك أب”، في حين لم يُعثر على أي شخص في المكان لحظة الضبط.

وأكدت الجهات المعنية في مركز الأحراج أن التحقيقات جارية لتحديد هوية المتورطين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أنّ وزارة الزراعة لن تتهاون في ملاحقة كل من يعتدي على الغابات لما تمثله من ثروة وطنية وبيئية يجب الحفاظ عليها.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير العمل محمد حيدر
    بعد تأويلات مغلوطة لتصريحاته بعد زيارته للعراق.. وزير العمل يوضح!
    النائب وائل أبو فاعور
    أبو فاعور: نحن بحاجة اليوم إلى التربية لا إلى التخوين أو الشتائم والإنقسامات
    النائب أشرف ريفي
    أشرف ريفي: رفض حزب الله تسليم سلاحه إعلان صريح للانقلاب

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
    احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل