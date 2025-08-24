بعد اعتداء بيئي في الهرمل.. وزارة الزراعة: لن نتهاون في ملاحقة كل من يعتدي على الغابات

تمكّن فريق وزارة الزراعة – مركز أحراج الهرمل، من ضبط كمية كبيرة من جذوع أشجار الأرز واللزاب المقطوعة بطريقة غير شرعية في منطقة عروبة الوعرة ضمن جرد الهرمل، في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروة الحرجية ومنع التعديات على الغابات.

وجاءت العملية عقب تلقي شكوى من أحد المواطنين من عائلة جعفر، حيث توجّه الفريق سيراً على الأقدام لمدة ساعة كاملة نظرًا لصعوبة وصول الآليات إلى الموقع.

وبعد الكشف، عُثر على حمولة كبيرة من الأخشاب المصادَرة موضوعة على متن شاحنة صغيرة من نوع “بيك أب”، في حين لم يُعثر على أي شخص في المكان لحظة الضبط.

وأكدت الجهات المعنية في مركز الأحراج أن التحقيقات جارية لتحديد هوية المتورطين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أنّ وزارة الزراعة لن تتهاون في ملاحقة كل من يعتدي على الغابات لما تمثله من ثروة وطنية وبيئية يجب الحفاظ عليها.