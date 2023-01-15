الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
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بعد اقترابه من عتبة الـ 50 ألفًا.. كيف افتتح سعر "الدولار" اليوم؟

منذ 3 دقائق
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، 48500 ليرة للمبيع، و48600 ليرة للشراء.

فيما تجدر الإشارة، إلى أنّ سعر صرف الدولار قد انخفض يوم أمس من هامش الـ49200 الى حدّ الـ48500.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً متسارعاً خلال الأيام الماضية على خلفية الأنباء التي تحدثت عن اتجاه المصارف اللبنانية الى عدم فتح اعتمادات “صيرفة” للشركات والمؤسسات، وذلك بدءًا من الإثنين، على أن تُعيد الأموال التي تم إيداعها في الحسابات الى أصحابها والتي لم تحصل لهم على موافقة لغاية الآن.

هذا ومن المقرر أن يستمر العمل بـ”صيرفة” للأفراد على أن يُحدّد سقف التحويل على “صيرفة” بمئة مليون ليرة شهريّاً فقط.

يشار إلى أنّ مصرف لبنان المركزي اعتاد في الآونة الأخيرة على إصدار قرارات لسد الفجوة في قيمة الليرة بهدف وضع حد لانخفاضها مؤقتا، بيد أنها استمرت في الانخفاض بشكل مطرد لفترة طويلة بعد فشل السياسيين في تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تطلق برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه ضروري للتعافي من الأزمة.

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