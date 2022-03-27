بعد الأمطار… شمس وارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

بعد أمطار ليل أمس، يعود الاستقرار الكلي اليوم ويستمر طيلة الاسبوع مع ارتفاع الحرارة لتصبح حول المعدلات ثم فوقها اواخر الاسبوع المقبل، نتيجة المرتفع المداري الذي سيبدأ بالتأثير على المنطقة ويترافق مع رياح جافة ويؤدي الى استقرار بالاحوال الجوية.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٨ درجة بقاعا بين ٣ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجات.

٢- الجو : مشمس

٣- الرياح : جنوبية شمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي يرتفع ويسجل ١٠٢٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

الاثنين: مستقر مشمس والحرارة مستقرة نسبياً لتعود وتكمل ارتفاعها خلال الاسبوع وتتراوح بين ١٠ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

الثلاثاء: مستقر وجاف مع انخفاض الرطوبة السطحية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٥ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.