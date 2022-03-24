بعد الأمطار والثلوج… رحّبوا بفصل الربيع الأسبوع المقبل

أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast عبر حسابها على “فيسبوك” ان البرودة القطبيّة التي ما زالت موجودة في الأجواء، فتتساقط الأمطار من حين لآخر بين يومي الخميس والجمعة مع ثلوج قد تُلامِس في أوقات الذروة مُرتفعات الـ1000م وسهل البقاع لكن دون أيّ تراكُم يُذكر.

البرودة تكون الأشدّ بعد منتصف الليل ولذلك الإحتمال الأكبر لمُلامسة بعض الثلوج 1000م هي خلال هذه الفترات.

درجات الحرارة يبقى أقصاها بحدود 13-14 ساحِلاً، 5-6 على جبال الـ1000م وفي البقاع. تتدنّى ليلاً لِتُسجّل 10-11 ساحِلاً، 1-2 على جبال الـ1000م وفي البقاع.

تتساقط بعض الأمطار يوم السبت، على أن تنحسر يوم الأحد وتبدأ درجات الحرارة بالإرتفاع بشكل ملحوظ ومحسوس، على أنّ يستقرّ الطقس إبتداءً من يوم الإثنين مع إرتفاع جديد بدرجات الحرارة.

من جهتها، أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان منخفضا جويا متوسط الفعالية متمركز حاليا جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار بحوالي 6 درجات، بحيث تكون المتساقطات متوسطة ويبلغ ذروة فعاليته فجر اليوم الخميس ويستمر تأثيره حتى يوم السبت.

طقس الخميس: غائم إجمالاً مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية احيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر و تلامس ليلا الـ800 متر شمالاً.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 مت وما دون في المناطق الشمالية والداخلية، يتحسن الطقس في الفترة المسائية، ويحذر من تشكل الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1000 متر.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، يتحول خلال النهار الى غائم مع امطار محلية وثلوج على ارتفاع 1200 متر، يحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1200 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.