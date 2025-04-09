بعد الإساءة الدينية.. غضب في طرابلس وإغلاق محل تجاري بالشمع الأحمر

تم إغلاق محل ”RITIKA Shoes” فرع طرابلس بالشمع الأحمر وذلك بعد أن نشر المحل التجاري على صفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تضمنت أسماء أحذية وحقائب نسبت لزوجات وبنات النبي محمد عليه الصلاة والسلام وزوجة النبي إبراهيم عليه السلام ما اعتُبر إساءة صارخة للعقائد الدينية.

وقد شهدت مدينة طرابلس حالة من التوتر والاضطراب إثر توجه عدد كبير من الشبان الغاضبين إلى محل Ritika Shoes بعد الإساءة الدينية.

وبحسب شهود عيان فإن الشبان ولدى وصولهم إلى المحل وجدوه مغلقًا، فحاول عدد منهم تحطيمه قبل أن يُضرموا النار في واجهته الخارجية في محاولة لإحراقه ما أدى إلى حالة من الهلع والهرج في المنطقة.



في حين أصدرت إدارة المحل بيانًا اعتذاريًا أكدت فيه أن التسمية كانت غير مقصودة، وأنها ترفض أي إساءة دينية أو مسّ بالمعتقدات.

وقد تقدّم المحامي محمد زياد جعفيل اليوم، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد تسويق منتجات العلامة تجارية”RITIKA Shoes”.

وأكد المحامي جعفيل أن “ما تقوم به هذه العلامة التجارية لا يندرج ضمن أي أسلوب مقبول، ويحط من كرامة المرأة المصانة حقوقها وكرامتها دستوريًا وقانونيًا، كما أن إطلاق أسماء نساء مقدسات على منتجات تجارية هو أمر غير لائق تمامًا ويعد مساسًا بحقوق المرأة وتقديرها”.