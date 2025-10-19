بعد الإعلان عن مودع زيارته.. هل سيزور البابا ليون جنوب لبنان؟

بعد إعلان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حديث تلفزيوني عن موعد زيالرة البابا ليون الرابع عشر لبنان، يترق

يترقّب لبنان زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في 30 تشرين الثاني المقبل والتي ستستمرّ حتّى 2 كانون الأوّل.

وكما أصبح مؤكّداً عن برنامج الزيارة، فسيكون للبابا لقاءً مع الشبيبة وقدّاساً في بيروت بالإضافة إلى لقاء رسمي له في القصر الجمهوري.

وفي سياق متّصل، أفادت الـ “mtv” بورود مطالبات من قبل أهالي الجنوب بزيارة البابا للقرى الحدوديّة، ولكن لا شيئ مؤكّداً نظراً لعدم اكتمال برنامج الزيارة حتّى الساعة.

من زاوية آخرى، كشف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حديث تلفزيوني، أنّ ” البابا ليون الرابع عشر سيزور لبنان في كانون الأول/ديسمبر المقبل”.

وقال الراعي: “نحن بانتظار إعلان الفاتيكان عن موعد الزيارة تحديدًا”.

وردًا على سؤال حول إمكانية زيارة القدس مجدداً، أشار الراعي إلى أنّه سيفعل ذلك إذا اقتضت الحاجة.

تأتي تصريحات الراعي في وقت يواصل فيه لبنان تعزيز الروابط الدينية والدبلوماسية مع الفاتيكان، وسط تحضيرات للزيارة المرتقبة التي تحمل دلالات روحية وسياسية.

وأكد مسؤول مطلع أن المناقشات جارية حول الزيارة في نهاية العام غير أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد.

وانتخب الكرادلة الكاثوليك البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي، في الثامن من مايو أيار ليحل محل البابا الراحل فرنسيس الذي كان يعتزم زيارة لبنان لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب مشكلات صحية.

وفقا لإحصاءات الفاتيكان، يعيش في لبنان أكثر من مليوني كاثوليكي.

وأكد مسؤول في الفاتيكان، طلب عدم ذكر اسمه، التخطيط للزيارة مشيرا إلى أنها ربما تكون ضمن جولة ستشمل تركيا أيضا.

وفي رسالة وجهها إلى لبنان في وقت سابق من هذا الشهر، أحيا البابا ليو الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص وتسبب بأضرار بمليارات الدولارات.

وقال البابا “يبقى لبنان الحبيب والمتألم في قلب صلواتنا”.