الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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بعد الادّعاء على سلامة.. مخزومي يوجّه سؤالًا إلى الحكومة

منذ 47 دقيقة
فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

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توجّه النائب فؤاد مخزومي بسؤال إلى الحكومة، وذلك “بعد أن تمّ الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة ارتكاب جرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومخالفة القانون الضريبي”، كما أشار في التغريدة المرفقة عبر “تويتر”.

 

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