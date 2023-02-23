بعد الادّعاء عليه بغسل الأموال.. سلامة يردّ: أنا بريء من هذه الاتهامات

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، الاتهامات التي قال مصدر قضائي رفيع إنّها وجهت إليه بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.

وقال سلامة في رسالة نصية لـ “رويترز”: “كما أعلنت سابقًا أنا بريء من هذه الاتهامات”، مضيفًا أن هذه الاتهامات لا تمثل لائحة اتهام.

وتابع: “أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

كانت الـLBCI قد نقلت عن مصادر قضائية، أنّ المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش، ادّعى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له تُدعى ماريان حويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير.