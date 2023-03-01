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بعد الارتفاع الجنونيّ لـ "الدولار".. بيان "مهمّ" لحاكم مصرف لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - مارس - 2023 8:35 مساءً
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان لفت فيه إلى أنّه “بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف :

1_ سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الأميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ ل ل للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه ٢ آذار ٢٠٢٣.

2_ سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.

3_ تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون ٣ أيام عمل.

4_ تحدد السقوف للأفراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.

5_ تحدد السقوف بـ ١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف.

6_ لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.

7_ يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ ل ل للدولار.

8_ تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa  في ١ آذار ٢٠٢٣، ٤٥،٤٠٠ للدولار.

9_ يعمل بهذا القرار ابتداءً من ٢ آذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى إشعار آخر.

10_ تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠ دولار بالشهر لإشعار آخر.

11_ يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام.

12_ يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه.

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