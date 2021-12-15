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بعد الارتفاع الجنوني.. كم سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم؟

15 - ديسمبر - 2021
الدولار

الدولار

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بعد الارتفاع الجنوني، سجل دولار السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً اليوم الأربعاء.

إذ تراوح الدولار صباحاً ما بين الـ26900 ليرة لبنانية للبيع، و27000 ليرة لبنانية للشراء.

هذا وأعلن مصرف لبنان المركزي، قبل أسبوعين عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

يذكر أنه تدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وزادت مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد السكان.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ العام 1997.

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