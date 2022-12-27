بعد الارتفاع الجنوني للدولار... بيان من سلامة

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:

إرتفع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام ٢٠٠٠ل ل في السوق الموازية ناتجة عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود.

هذا الارتفاع سبب تضخما في الأسواق مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار.

بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف تقرر ما يلي:

أولآ رفع سعر sayrafa ليصل الى ٣٨٠٠٠ل ل.

ثانيًا يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ٣٨٠٠٠ل ل ويمكن للافراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.

وذلك حتى إشعار آخر.