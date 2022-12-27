الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الارتفاع الجنوني للدولار... بيان من سلامة

منذ 21 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

A A A
طباعة المقال

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:

إرتفع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام ٢٠٠٠ل ل في السوق الموازية ناتجة عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود.

هذا الارتفاع سبب تضخما في الأسواق مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار.

بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف تقرر ما يلي:

أولآ رفع سعر sayrafa ليصل الى ٣٨٠٠٠ل ل.

ثانيًا يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ٣٨٠٠٠ل ل ويمكن للافراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.
وذلك حتى إشعار آخر.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    الدفاع المدني
    الدفاع المدني: 26 مهمة خلال 24 ساعة
    توقعات الطقس في لبنان
    إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    قفزة مسائية جديدة لدولار السوق السوداء!
    الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
    بالفيديو.. رقصة عفويّة بين شيرين وحسام حبيب في أحد مطاعم بيروت
    الشرطة الإسبانية
    جرائم واتجار بالجنس.. اعتقال مؤسس إمبراطورية إباحية بعد 3 سنوات من اختفائه