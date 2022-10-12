الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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بعد الاستقرار... استعدوا للأمطار وأولى ثلوج الموسم!

منذ 9 دقائق
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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يسيطر على لبنان طقس مستقر اليوم، ليعود ويتقلّب يومي الخميس والجمعة مع احتمال لأمطار محلية، ثم يتحول الطقس الى غير مستقر نسبياً السبت والاحد والاثنين نتيجة منخفض جوي يؤثر على لبنان ويؤدي بالتالي الى امطار رعدية متفرقة احياناً وأولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاربعاء :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٣ درجة.
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال خفيف لبعض الامطار الرعدية والمحلية
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

الخميس: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٣٠~٤٠٪ لامطار خفيفة محلية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلا ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الجمعة : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٣٠~٤٠٪ لامطار خفيفة محلية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلا ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

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