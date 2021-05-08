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بعد الاشتباه به... فوج حرس بيروت يوقف شخصاً في الحمرا وهذا ما تبيّن

8 - مايو - 2021
فوج حرس بيروت

فوج حرس بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه عند منتصف ليل الجمعة-السبت 8-5-2021، وخلال قيام دورية من فوج حرس بيروت بجولة في شارع الحمراء- اللبان، اشتبهت بأحد الاشخاص على متن دراجة كهربائية ( توك توك) حمراء اللون، فأوقفته على الفور حيث تبين انه سوري الجنسية يدعى( ع.ح) والدراجة التي كان يقودها من دون اوراق قانونية.

وبحسب بيان البلدية، فقد تم اقتياده من قبل عناصر الدورية الى أقرب مركز أمني، وخلال تسليمه تبين أنه أحد المطلوبين والقوى الأمنية تبحث عنه منذ أشهر، و سبق لها أن اوقفت أحد اشقائه بجرائم مختلفة. وأكّدت البلدية أنه تم تسليمه مع الدراجة المضبوطة الى المراجع المختصة لإجراءالمقتضى القانوني.

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