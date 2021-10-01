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بعد الاشكال وضرب السواطير.. إقفال الملهى الليلي في المكلّس

1 - أكتوبر - 2021

ملهى ليلي تعبيرية

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أقفلت دورية تابعة للشرطة السياحية الملهى الليلي الذي حصل فيه إشكال وضرب بالسواطير في منطقة المكلّس منذ أيّام بالشّمع الأحمر، بناء على قرار وزير السياحة وليد نصّار. وكان انتشر فيديو يوثّق الإشكال عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.

كذلك، أقفلت الشرطة السياحية مكتبا في منطقة طرابلس، يقوم وبصورة مخالفة للقوانين، بممارسة أعمال السياحة والسّفر من دون التراخيص المطلوبة من الوزارة.

وحذّرت الوزارة في بيان “المؤسسات السياحية كافة وعلى مختلف أنواعها من العمل بصورة مخالفة ومن دون الأستحصال على التراخيص اللازمة، تحت طائلة الإقفال والملاحقة القانونية، مذّكرة بالتعميم الصادر عنها أمس بضرورة تسوية أوضاعها القانونية ضمن المهلة المذكورة في التعميم”.

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