بعد الاعتداء على قاصر وسقوطه من جسر ضبية.. ماذا في تفاصيل الحادثة؟

أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة إلى أنه حوالى الساعة 18,00 من تاريخ 3/3/2023 وفي محل جسر “LE MALL” الضبية، تعرّض القاصر: م. غ. (مواليد عام 2008، لبناني) للضرب من قبل مجهولين مما أدى إلى سقوطه من علو شاهق إلى الطريق السفلية، حيث أصيب بكسور وجروح نقل على أثرها الى المستشفى، وفرّ المعتدون إلى جهة مجهولة. وقد تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهذه الحادثة بشكل يشير إلى وجود فلتان أمني، وأن المحلة التي حصلت فيها الحادثة هي مقر للعصابات وفرض الخوات”.

وأضافت في بلاغ: “على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، وبنتيجة الكشف الميداني والاستماع إلى إفادات الشهود توصّلت إلى أن الحادث بدأ كخلاف شخصي وتضارب بين عدد من القاصرين، وتطور لاحقًا إلى تدخّل شقيق أحدهم الذي قام بالاعتداء بالضرب على القاصر (م. غ) مما أدى إلى سقوط الأخير عن الجسر وإصابته بجروح وكسور، وتبيّن أن المتورطين في الإشكال هم:

ر. ب. (مواليد عام 2006، مصري)

ه. س. (مواليد عام 2007، لبناني)

م. ش. (مواليد عام 2006، لبناني)

ج. ك. م. (مواليد عام 2003، لبناني)

ج. ش. (مواليد عام ۱۹۹٦، لبناني)

وأعلنت المديريّة أنه “بتاريخ 4/3/2023، نفّذت دوريات الشعبة مداهمات في مناطق بيت مسك والدورة نتج عنها توقيف الأربعة الأوائل، وتبيّن أن الخامس توارى عن الأنظار إلى جهة مجهولة، حيث تم تكليف القوة الخاصة في الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

بالتحقيق معهم، أفادوا أنه بتاريخ 3/3/2023، حصل خلاف وتضارب بين الأول الذي كان يرافقه المصاب (م. غ.) من جهة، والثاني والثالث من جهة ثانية، داخل أحد المراكز التجاريّة. على إثر ذلك، أقدم الثاني على الاتصال بالرابع وأبلغه عن تعرضه للضرب من قبل الأول، حيث تواصل الرابع مع الخامس، وحضرا على متن سيارة رباعية الدفع من دون لوحات إلى المكان، وأقدما على ضرب الأول وصديقه (م. غ.) مما أدى إلى وقوع الأخير من أعلى الجسر إلى الطريق السفلية المحاذية للأوتوستراد، عندها فر المتورطون بالحادث من المكان على متن السيارة المذكورة”.

تمّ توقيف الأربعة الأوائل لغاية الساعة 23،00 من التاريخ ذاته، ومن ثم تركوا رهن التحقيق بعد أخذ تعهد من ذويهم.

كما تابعت: “بتاريخ 13/3/2023، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد (ج. ش.) في بلدة عمشيت داخل “شاليه”، حيث تمّت مداهمته وتوقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على ضرب (م. غ.) مما تسبّب في سقوطه من أعلى الجسر، وقام بعدها بالتواري عن الأنظار. تم ضبط الآليّة المستخدمة من قبل الموقوف (ج. ش.) خلال حصول الإشكال.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأوقف (ج. ش.) وأودع المرجع المختص، وترك الباقون لقاء سندات إقامة بناء على إشارة القضاء.

شعبة المعلومات تكشف ملابسات سقوط قاصر عن جسر "Le mall" الضبية.https://t.co/rUpHnfpyfM pic.twitter.com/wambM0pZmw — قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 24, 2023