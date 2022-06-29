الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الانخفاض السريع للدولار... جدول جديد بأسعار المحروقات

منذ دقيقة واحدة
المحروقات

المحروقات

A A A
طباعة المقال

أصدر وزير الطاقة والمياه وليد فياض جدولا إستثنائياً للمحروقات بعد الانخفاض السريع في سعر صرف الدولار منذ الأمس مما انعكس انخفاضاً حتمياً على سعر مادتي الديزل والغاز، فأصبحا على الشكل الآتي:

الديزل أويل: 769 ألف ليرة.

الغاز: 358 ألف ليرة.

وكان أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى انه ليس هناك أزمة محروقات، كاشفًا أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وفي حديث لقناة لـLBCI، أوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: “نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً”.

وكان أبو شقرا قد أكد في حديث لصوت لبنان 100.5، ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حركة التغيير إيلي محفوض
    محفوض: لتنفيذ طرح الراعي واجراء الانتخابات قبل شهر أو شهرين من انتهاء ولاية الرئيس
    توقعات الطقس
    لا موجات حر هذا الأسبوع... إليكم تفاصيل أحوال الطقس
    البترون
    انطلاق التحضيرات للموسم السياحي في البترون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الدولار
    كيف افتتح دولار السوق السوداء الأسبوع صباح اليوم؟