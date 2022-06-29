بعد الانخفاض السريع للدولار... جدول جديد بأسعار المحروقات

أصدر وزير الطاقة والمياه وليد فياض جدولا إستثنائياً للمحروقات بعد الانخفاض السريع في سعر صرف الدولار منذ الأمس مما انعكس انخفاضاً حتمياً على سعر مادتي الديزل والغاز، فأصبحا على الشكل الآتي:

الديزل أويل: 769 ألف ليرة.

الغاز: 358 ألف ليرة.

وكان أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى انه ليس هناك أزمة محروقات، كاشفًا أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وفي حديث لقناة لـLBCI، أوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: “نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً”.

وكان أبو شقرا قد أكد في حديث لصوت لبنان 100.5، ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.