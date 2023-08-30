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بعد الانقلاب العسكريّ.. ما وضع الجالية اللبنانيّة في الغابون؟

منذ 33 دقيقة
علم الغابون

علم الغابون

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أكد رئيس الجالية اللبنانية في الغابون حسن مزهر أنّ “الجالية اللبنانية بكاملها بخير، إثر الانقلاب العسكري الذي حصل فجر اليوم، وأنّ الأوضاع شبه عادية”، مشيرًا إلى أنّ “اللبنانيين في منازلهم يتابعون التطورات وهم بخير وممتلكاتهم وأعمالهم أيضًا بخير”.

مزهر قال في اتصال هاتفي مع “الوكالة الوطنية للإعلام”: “نحن وفريق عملنا على تنسيق ومتابعة تامة مع السفيرة اللبنانية ألين يونس، التي لا تألو جهدًا لتلبية متطلبات اللبنانيين هنا والاطمئنان إليهم”، مشيرًا إلى “عودة الاتصالات كافة إلى البلاد بعد عزلة لثلاثة أيام، وهذا أمر إيجابي يعطي المزيد من الاطمئنان بين اللبنانيين هنا في الغابون وأهاليهم في لبنان”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني الاستيلاء على السلطة، بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وأعلن الضباط إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، إلى جانب حلّ مؤسسات الدولة.

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