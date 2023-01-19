بعد التحذير من أزمة قمح.. هل ينعقد مجلس الوزراء؟

أشارت معلومات لـ “الجديد” إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تحديد جلسة حكومية ثالثة مضمونة النصاب لبتّ ملف القمح ومطمر الناعمة والشأن التربوي.

المعلومات تابعت: “من المتوقع تحديد جلسة تشريعية لمجلس النواب في الأسبوعين المقبلين لإقرارِ القوانينِ المُلحّة أبرزها قانون الكابيتول كونترول والتمديد للمديرِ العامّ للأمنِ العام اللواء عباس ابراهيم”.

كان رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، قد أعلن أن “الأفران تتجه للتوقف عن العمل في صالات العرض والتوزيع على المحلات والسوبرماركت في حال لم يصدر وزير الاقتصاد أمين سلام تسعيرة تتلائم مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الخمسين ألف ليرة في السوق السوداء”.

وعن أزمة طحين تلوح بالأفق، قال “إن الأمر بات بيد البنك الدولي، إذا حصل أي خلل سنشهد أزمة حقيقية لأن هناك تسريبات من المطاحن لا تبشر بوضع إيجابي، وأي خلل أو أزمة تحصل بالدرجة الاولى يتحمل مسؤوليتها من تقاعس عن إصدار البطاقة التمويلية، وهلل لقرض البنك الدولي وعمل في إدارة الأزمة ولا زال يدير ملف المطاحن والأفران”.