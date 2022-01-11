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بعد التعميم 161… “المركزي” يسمح للمصارف بشراء الدولار الورقي منه

منذ 34 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً ضمّ وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وبعد الاجتماع أعلن سلامة واستناداً إلى التعميم 161، المتعلّق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، الصادر عن المجلس الركزي في مصرف لبنان ما يأتي:
إضافة إلى المفاعيل الأساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادة عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصة صيرفة أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد.

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