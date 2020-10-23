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بعد التلويح بوقف المناوبات الليلية في مديرية الطيران المدني.. وزير المال يتحرك

منذ 10 دقائق
مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري

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قرّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بناء على طلب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني بقيمة 850 مليون ليرة لتغطية اعتمادات الأعمال الإضافية الليلية للموظفين المناوبين في المديرية العامة المذكورة حتى نهاية 2020.

وكان الفنيون المناوبون في مديرية الطيران المدني عدم الاستمرار بتأمين المناوبة الليلية والالتزام بالدوام النهاري خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول مما سيؤثر على خدمات الملاحة الجوية وتوقفها ليلا في المطار والأجواء اللبنانية في حال لم يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لموازنة المديرية قبل نهاية تشرين الأول الحالي.

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