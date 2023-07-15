السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
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بعد التوتر الأمني في مزارع شبعا… اليونيفيل: لضبط النفس

منذ 35 دقيقة
مركبات تابعة لـ "اليونيفيل"

مركبات تابعة لـ "اليونيفيل"

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أعلنت نائبة مدير مكتب قوات اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل، أن “عشرات الأفراد عبروا هذا الصباح الى جنوب الخط الأزرق في منطقة بسطرة، وردا على ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع.”

وقالت ارديل: “جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي جميعهم في الموقع، والوضع مستمر ولكن هادىء الان”، مضيفة: “رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولد لاثارو يتحدث مع السلطات على جانبي الخط الأزرق”.

وتابعت: “أثار عدد من الحوادث في الأيام الأخيرة التوترات، وبفضل التزام الاطراف على جانبي الخط الأزرق، لم تتصاعد هذه الحوادث أكثر من ذلك. ونحن نشجع الجميع على الاستمرار في ممارسة نفس المستوى من ضبط النفس في الساعات والأيام الآتية”.

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