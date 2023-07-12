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بعد التوتر الأمني.. لجنة الشؤون الخارجيّة تُرجئ زياتها إلى الجنوب

منذ 5 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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تم تأجيل زيارة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية التي كانت مقررة يوم غد الخميس 13/7/2023 إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب التطورات الأمنية على الحدود في الجنوب.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ “عددًا من الأشخاص إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان، وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني، حيث رصدتهم القوات الإسرائيلية واستخدمت وسائل لإبعادهم”، معلنًا أنّ “هوية الأشخاص غير معروفة”، وأضاف: “سنواصل العمل لمنع أيّ مساس بالسياج الحدودي”.

إلى ذلك، نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر عسكرية إسرائيلية تأكيدها إحباط ما أسمته “محاولة تخريب” للسياج الأمني على الحدود مع ‎لبنان.

وذكرت المعلومات المتداولة أن 3 جرحى سقطوا في صفوف حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ لهم خلال تصديهم لطائرة مسيّرة إسرائيلية مقابل بركة ريشا جنوب لبنان.

هذا ومنع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل المدنيين من الاقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشا.

في سياق متصل، سُجل تحليق مكثف لطائرات التجسس الاسرائيلية فوق مناطق حدودية في الجنوب.

 

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