بعد التوقف عن العمل.. هل تعود "برايم ساوث" عن قرارها؟

أفادت معلومات “المركزية” بأن شركة Prime South وبعدما حصلت على وعود شفهية من الرئيس نجيب ميقاتي بأن تحصل شهريًا على 7 ملايين دولار من مستحقاتها تعتزم معاودة تشغيل معملي دير عمار والزهراني.

يذكر أنه أعلنت شركة “برايم ساوث” سابقاً اعتذارها عن انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت في بيان، إلى أنّها في الأسابيع الأخيرة، تفاجأت بأن “الأمور عادت الى ما كانت عليه قبل 3 سنوات حيث لم تتوفر أي خطة لأي دفعات ولم يتم دفع أي مستحقات منذ تلك الفترة والذي أثّر سلباً على قدرتنا على دفع المستحقات المالية المترتبة علينا مما جعلنا عاجزين عن الاستمرار في تأدية عملنا”.