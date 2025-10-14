بعد الجدل المرتبط بتنورين.. جميل السيد: على الوزارة شرح الإجراءات بدل تسريب القرار للإعلام

كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة “إكس” تعليقًا على الجدل المرتبط بملف “مياه تنورين”، مؤكدًا أنه ليس في موقع الدفاع عن أي جهة، وأنه مع كشف أي فساد أو تلوّث أو غش أينما وُجد، لكنّه انتقد طريقة تعاطي الوزارة المعنية مع الملف.

وقال السيد: “إذا كان الموضوع بهذه الخطورة، فكان يجب أن يخرج مسؤول من الوزارة المعنية إلى الإعلام ويشرح الإجراءات والاختبارات التي قامت بها الوزارة والتي على أساسها جرى اتخاذ ذلك القرار، كما كان عليه أن يبلّغ الناس بالاحتياطات الصحية اللازمة.”

وأضاف منتقدًا طريقة تسريب القرار: “تعميم قرار الوزارة عن طريق التسريب الإعلامي كما جرى، أمر لا تجيزه القوانين ولا الأنظمة، بصرف النظر عمّا إذا كان هنالك تلوّث فعلي في المياه أو لم يكُن.”

وختم بالقول: “ليأخذ القانون مجراه عندئذٍ…”