بعد الجدل حول وضع صورة نصر الله على صخرة الروشة.. بيان هام من الرئيس سلام!

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة “أكس”: “أصدرت بتاريخ اليوم تعميما إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة بشأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وطلبت فيه التشدد في منع استعمالها قبل الاستحصال على التراخيص والأذونات اللازمة”.

أصدرت بتاريخ اليوم تعميماً إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة بشأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وطلبت فيه… pic.twitter.com/aWYiX2wxoD — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 22, 2025