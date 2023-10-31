بعد "الجرائم الصهيونية".. بروفيسور في الجامعة اللبنانيّة يعتذر من طلابه

على وقع تصاعد همجية الجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وارتكابه المجزرة تلو الأخرى بحقّ المدنيين العزل، في ظلّ عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن فرض أيّ قرار ملزم لوقف إطلاق النار أو إعلان هدنة إنسانيّة، تقدّم البروفيسور كميل حبيب باعتذار من طلابه في الجامعة اللبنانيّة.

حبيب وفي منشور عبر منصة “إكس” قال: “أعتذر من طلابي في الجامعة اللبنانية، لأنني كنت متشددًا في تدريس مقررات القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني، ومنظمة الأمم المتحدة.. فبعد الجرائم الصهيونية في غزة لم يعد هناك حاجة لتدريس هذه المقررات.. حق القوة سيد العالم”.

اعتذر من طلابي في الجامعة اللبنانية لانني كنت متشددا في تدريس مقررات القانون الدولي ، القانون الدولي الانساني ، ومنظمة الامم المتحدة . فبعد الجرائم الصهيونية في غزة لم يعد هناك حاجة لتدريس هذه المقررات . حق القوة سيد العالم — Prof. Camille H. Habib (@camille_ha2) October 31, 2023