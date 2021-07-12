بعد الحديث عن الاعتذار.. تشكيلة حكومية جديدة بجعبة الحريري غداً؟

كشفت معلومات صحفية عن أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيزور قصر بعبدا غداً الثلاثاء لتقديم تشكيلة وزارية للرئيس ميشال عون.

في الموازاة، أعلن نائب رئيس “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش، أنّ “الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري سيعتذر أواخر الأسبوع الحالي، مفسحاً المجال لاستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة”.

وقال علوش في لقاء تلفزيوني إن “الحلول في هذه اللحظة أصبحت غامضة”، معتبراً أنّ “الأزمة القائمة لن تنتهي إلا بوضع لبنان تحت الوصاية الدولية بانتظار الحلول”.

وعن موضوع استعصاء تشكيل الحكومة، أشار علوش إلى أنّ عقدته “موجودة في مكان واحد وهو مرض شهوة السلطة وشهوة الأمن، الموجود عند فريق رئيس الجمهورية، وعلى الأخصّ عند الوزير جبران باسيل الذي يخوض آخر معاركه السياسية”، على حد تعبيره.