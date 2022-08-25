بعد الحديث عن دولرة المحروقات... مصرف لبنان يوضح

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “تداولت بعض المواقع الإخبارية خبرًا مفاده تبلغ الشركات المستوردة للمحروقات قرارًا من مصرف لبنان يقضي بدولرة كاملة للأسعار ورفع دعم منصّة Sayrafa بشكل تام”.

ويتم التداول بخبر دولرة المحروقات، وفي هذا المجال، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أننا رفضنا قرار الإضراب الذي طالبت به بعض الشركات التي لا تُسلّم المحروقات إلى المحطات ونُطالب بإصدار جدول التسعير باكراً.

وأضاف فادي أبو شقرا في حديث تلفزيوني: “لن نبقى ساكتين وهناك وجع لدى المحطات والموزّعين وفي الوقت الحاضر لا أزمة بنزين إنّما هناك شحّ ونعمل على حلّ الموضوع وعلى وزارة الطاقة التدخل للمعالجة وكلّنا في خندق واحد”.