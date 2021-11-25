الجمعة 21 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 26 نوفمبر 2021 |
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بعد الحديث عن رفع ربطة الخبز إلى 10 آلاف.. وزارة الاقتصاد توضح

منذ 8 ساعات
الخبز

خبز

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نفت وزارة الاقتصاد ما يتم تداوله عن رفع سعر ربطة الخبز إلى 10 آلاف ليرة لبنانية مؤكدة أن سعر ربطة الخبز على حاله على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار.

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الاقتصاد، البيان الآتي:

“جرى التداول في بعض وسائل الاعلام ان وزارة الاقتصاد قد قامت برفع سعر ربطة الخبز الى عشرة آلاف ليرة، وهذا غير صحيح فسعر ربطة الخبز العادية بقي على حاله اي 8 آلاف ليرة كحد أقصى، بالرغم من الارتفاع بسعر الدولار الاميركي.

ويهم وزراة الاقتصاد التوضيح بأنها تعمل جاهدة للابقاء على التوازن بين كلفة الانتاج والسعر للمستهلك في هذه الظروف الشديدة الصعوبة، لابقاء سعر الخبز بمتناول كل المواطنين”.

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