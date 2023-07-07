بعد الحرّ... منخفضٌ جوي وأمطار!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، يتحوّل مساء إلى غائم مع تساقط الرذاذ أحياناً بشكل متفرق في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة، ومن المتوقع أن يتحول إلى متقلب محلياً اعتباراً من بعد ظهر يوم السبت بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤدي إلى أمطار متفرقة في المناطق الشمالية. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة في بيروت.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بشكل طفيف بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، يتحول مساء إلى غائم مع تساقط الرذاذ أحياناً بشكل متفرق في المناطق الشمالية.

الأحد: غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الرذاذ الخفيف في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية والمسائية، ورياح ناشطة خلال النهار ورطوبة مرتفعة.

الإثنين: غائم إلى غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، ويتوقع هطول بعض الأمطار بشكل متفرق خلال النهار في المناطق الشمالية والداخلية الشرقية مع رطوبة مرتفعة.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محلياً على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,33.

– ساعة غروب الشمس: 19,52.