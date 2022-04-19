بعد الحر... درجات الحرارة إلى انخفاض

يؤثر على لبنان اليوم، طقس ربيعي معتدل ومغبر مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة بعد انكفاء الكتل الحارة على أن يستمر الطقس معتدلا في الأيام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٤ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٧ و٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ٨ و ١٩ درجة.

٢- الجو: غائم ثم غائم جزئيا مع تشكل ضباب وغبار في الجو واحتمال ضئيل لزخات مطر محلي وموحل.

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ترتفع وتسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاربعاء: الطقس معتدل وغائم جزئياً ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ محلي. أما درجات الحرارة فتنخفض و تتراوح بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الخميس: الطقس معتدل وغائم جزئياً ويتشكل الضباب على الجبال. أما درجات الحرارة فترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٢ درجة ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٨ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.