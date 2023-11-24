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بعد الخروج عن "قواعد الاشتباك".. ردّ "الحزب" لن يتأخّر!

منذ 5 دقائق
حزب الله

حزب الله

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على الرغم من الأجواء المحيطة ببدء “هدنة التبادل” في غزة للأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة “حماس”، وارتباط المسار اللبناني بالمسار الفلسطيني، على مستوى الالتزم بآليات وقف إطلاق النار، فضلًا عن التحليق في سماء غزة، وسماء جنوب لبنان، فإن المخاوف ما تزال مرتفعة من انهيار ما يسمى بالجبهة الشمالية، أي الحرب مع لبنان من زاوية إن تجاوز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواعد الاشتباك، بتوسيع الرقعة الجغرافية للأهداف التي تعرضت للقصف والاعتداءات، والتي أدت إلى سقوط مزيد من الشهداء، لا سيما في صفوف المدنيين.

وحسبما أفادت مصادر متابعة لـ “اللواء”، فإن رد حزب الله على استهداف مقاوميه خارج نطاق “قواعد الاشتباك” لن يتأخر، وإنّ القصف على المنارة، والذي أدى إلى مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال، وكذلك قصف دبابة ميركافا، وقتل من فيها، لا يصبّ في إطار الردّ الأخير على استهداف 5 من نخبة المقاومة.

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