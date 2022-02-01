بعد الدعوة إلى الإضراب غداً... هل تفتح المدارس والجامعات؟

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان أنه “بعد التواصل مع الجهات الأمنية المعنية، قرر إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الأربعاء، وذلك بسبب الاعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة وبرنامج تسكير الطرق”.

وأشار البيان إلى أنّ “ذلك حفاظا على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية”.

ودعا الوزير في بيانه، “المدارس والمؤسسات التربوية كافة، إلى تكثيف الدروس بعد غد لتعويض الفاقد التعليمي”.