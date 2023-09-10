بعد الزلزال المدمّر.. رسالة شكر من سفارة المغرب إلى لبنان

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب رسالة من سفارة المملكة المغربية في بيروت شكرته فيها على “مشاعر المواساة والتعازي الصادقة، خصوصًا وأن لبنان أبدى استعداده لتقديم يد المساعدة بعد الزلزال المدمر في المغرب”.

وذكرت الرسالة أن “السلطات المغربية في صدد حصر حجم الخسائر التي خلفها الزلزال في المناطق المتضررة، على أن تطلع وزارة الخارجية والمغتربين على حجم الخسائر للتنسيق معها بشأن المساعدة التي يمكن تقديمها”.

وأعربت السفارة المغربية في رسالتها عن تقديرها واحترامها لوزارة الخارجية والمغتربين.

وكان بو حبيب تواصل أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، وقدم له التعازي بضحايا الزلزال، متنميًا الشفاء للجرحى والمصابين.

كما عبّر عن “تعاطف وتضامن لبنان، حكومة وشعبًا، مع المملكة المغربية الشقيقة”، وأكد “وقوف لبنان إلى جانب المغرب في مواجهة هذه الفاجعة الأليمة”.