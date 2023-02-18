بعد السطو على محل لتحويل الأموال.. عملية متزامنة توقع بالعصابة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 13-1-2023، أقدم مجهولون ملثّمون على تنفيذ عملية سطو مسلّح طالت محل ‏لتحويل الأموال في محلة السامرية/الكورة، وسلبوا من داخله مبلغ حوالى /80,000/ دولار أميركي، وفرّوا بعدها إلى جهة مجهولة.

على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى كشف هوية الفاعلين، وهم كل من اللبنانيين:

ن. م. (مواليد عام 1998)

ن. خ. (مواليد عام 1996)

ع. ب. (مواليد عام 1997)

ه. ع. (مواليد عام 2000)

بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاريخ 9-2-2023، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية متزامنة أسفرت عن توقيف الأول في محلة حوش العبيد/ الميناء، والثاني والثالث في محلة شارع عزمي والرابع في محلة النخلة – الكورة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم خططوا ونفّذوا عملية السطو المسلّح التي طالت محل تحويل الأموال في محلة السامرية، مستخدمين مسدسين حربيين وبندقيّتَي “كلاشنكوف” و”بوب اكشن”، وتوجّهوا بعدها إلى منزل أحد الموقوفين ووزعوا الأموال بالتساوي فيما بينهم.

تم استرجاع قسم من الاموال المسروقة وسُلِّمَت إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.