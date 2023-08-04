بعد السعودية.. بيان هام من دولة الكويت لمواطنيها في لبنان

دعت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية مواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الكويتية ما يلي:

“تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

هذا والسفارة على أتم استعداد لتواصل المواطنين الكرام بخصوص أية استفسارات

على رقم طوارئ السفارة المنوّه عنه أدناه:

0096171171441″

بيان| سفارة دولة #الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بشأن الإضطرابات الأمنية في الجمهورية اللبنانية. البيان كاملاً: https://t.co/KLfQKFd1M3 🇰🇼🇱🇧 pic.twitter.com/Stc8SLfG7h — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) August 4, 2023