السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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بعد السعودية والكويت.. طلب من السفارة الألمانية إلى رعاياها في ‫لبنان‬

منذ 3 دقائق
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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طلبت السفارة الألمانية من رعاياها في ‫لبنان‬ الاتصال وتحديث بياناتهم وأماكن تواجدهم والابتعاد عن أي منطقة اشتباكات.

وكانت قد حذّرت السفارة السعودية في لبنان رعاياها من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

ودعت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، ولم تذكر السعودية المناطق التي تدعو مواطنيها إلى تجنبها في لبنان.

وقالت السفارة في بيان لها على منصة “X”:

“تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”.

كما قامت المملكة في أول أغسطس آب بتحديث توجيهات السفر إلى لبنان ونصحت بتجنب “كافة أنواع السفر غير الضروري” إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

ومن جهة أخرى طالبت سفارة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية مواطنيها المتواجدين في لبنان بإلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وأكدت السفارة أنها على أتم إستعداد لتواصل المواطنين بخصوص أية إستفسارات على رقم الطوارىء: 0096171171441

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