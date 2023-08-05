بعد السعودية والكويت.. طلب من السفارة الألمانية إلى رعاياها في ‫لبنان‬

طلبت السفارة الألمانية من رعاياها في ‫لبنان‬ الاتصال وتحديث بياناتهم وأماكن تواجدهم والابتعاد عن أي منطقة اشتباكات.

وكانت قد حذّرت السفارة السعودية في لبنان رعاياها من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

ودعت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، ولم تذكر السعودية المناطق التي تدعو مواطنيها إلى تجنبها في لبنان.

وقالت السفارة في بيان لها على منصة “X”:

“تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”.

كما قامت المملكة في أول أغسطس آب بتحديث توجيهات السفر إلى لبنان ونصحت بتجنب “كافة أنواع السفر غير الضروري” إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/QNeaPqnZBa — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 4, 2023

ومن جهة أخرى طالبت سفارة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية مواطنيها المتواجدين في لبنان بإلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وأكدت السفارة أنها على أتم إستعداد لتواصل المواطنين بخصوص أية إستفسارات على رقم الطوارىء: 0096171171441