بعد السيطرة على حريق محمية أرز تنورين... نداء إلى قائد الجيش

غرّد النائب غياث يزبك عبر “تويتر”: “بعد السيطرة على النار وإخمادها في محمية أرز تنورين أناشد قائد الجيش إرسال طوافات لتبريد البقع التي احترقت مخافة أن تعود الى الاشتعال مع اشتداد شمس النهار.

كما أشد على أيدي عناصر الدفاع المدني والجيش وأبناء البلدة الابطال الذين كافحوا النيران بأياديهم العارية”.

وشبّ حريق ضمن محمية غابة أرز تنورين الطبيعيّة في قضاء البترون، بدأ من عريض منطقة راس بنيا المتاخمة.

وتمّ التواصل مع المخفر والدفاع المدني ومع رئيس البلدية والاتّصالات مستمرّة مع توسّع رقعة الحريق”.

ويرتفع منسوب الخطر هذه الأيام من اندلاع سلسلة من الحرائق، بالتزامن مع موجة الحرّ التي تشهدها البلاد.

ولئن كان هذا الخطر لا يستثني أيّاً من المناطق، إلا أن منطقة الشمال تحسب حسابات أكبر لما قد يحدث، لاعتبارين أساسيين، أولهما أنها تملك مساحات هائلة من الأحراج تعدّ من الأكبر في لبنان وفي الشرق الأوسط، وثانيهما حصتها السنوية من الحرائق التي تجعل من الخوف مبرراً.