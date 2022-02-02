بعد “الشمسات”.. استعدوا لمنخفض جوي رطب وبارد

يؤثر طقس مستقر كلياً على لبنان اليوم ويستمر لغاية بعد ظهر غد الخميس حيث نعود بعدها ونتأثر بمنخفض جوي رطب وبارد يستمر بفعالية ضعيفة يومي السبت والاحد.

تفاصيل طقس اليوم الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٨ درجة بقاعا بين ٣ و١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و١١ درجة.

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: شرقية سرعتها بين ٢٠ و٣٠/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥ – ٨٩ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

طقس اليومين المقبلين:

الخميس: مستقر نهاراً ومغبر يتحول عصراً الى غير مستقر مع امطار متفرقة وثلوج متفرقة ليلاً على ١٥٠٠متر الحرارة تتراوح ساحلا بين ١٠ و١٦ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و٩ درجات وبقاعاً بين ١ و١١ درجة اما الرياح فجنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س.

الجمعة: غير مستقر وبارد مع امطار غزيرة وتتدنى الحرارة وتتساقط الثلوج ما بين ١١٠٠ والـ١٢٠٠ متر وبعض مناطق البقاع وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٨ و١٢ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و٦ درجات وبقاعاً بين صفر و٧ درجات، اما الرياح فجنوبية غربية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/س.