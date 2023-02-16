بعد الصقيع.. شهر شباط في استراحة واجواء ربيعية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم مع إرتفاع في درجات الحرارة لكنها تبقى متدنية خلال الليل خصوصاً في المناطق الداخلية، وضباب على المرتفعات مع تحذير من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 1200 متر خلال اللّيل وفي ساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامّة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع إرتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

نحذّر من خطر الانزلاقات على الطرق الجبلية والداخلية بسبب تشكّل الجليد صباحاً وليلاً.

معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11,4 الى 19,2 مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع ضباب على المرتفعات واحتمال لتساقط أمطار محلية خفيفة وبعض الثلوج على ارتفاع 1000متر في المناطق الداخلية وشمال البلاد خلال الفترة الصباحية. نحذّر من خطر تشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ1000 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة لكنها تبقى متدنية خلال الليل خصوصاً في المناطق الداخلية، وضباب على المرتفعات مع تحذير من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

السبت: صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات، ويستمر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1300 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأحد: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة، نحذّر من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ1400 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأول.

– الحرارة على الساحل من 7 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، في الداخل من درجة الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهاراً، سرعتها بين 8 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محلياً على المرتفعات بسبب الضباب في الفترة الصباحية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و55 في المئة.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح المياه: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,22

– ساعة غروب الشمس: 17,22.