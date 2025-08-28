بعد الضجة التي أثارها.. باراك يعتذر ويوضح!

السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، توم باراك، في بيروت، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز

أوضح المبعوث الأميركي توم بارّاك، في مقابلة مع الصحافي اللبناني ماريو نوفل، أنّه استخدم كلمة “animalistic” ولكن “ليس بطريقة مهينة”، معبّراً عن رغبته في توضيح المقصود وراء تصريحه.

وقال بارّاك: “كما تعلم، كلمة (حيواني) لم أستخدمها بطريقة مهينة”. وأضاف: “كنت فقط أحاول أن أقول: هل يمكننا أن نهدأ؟ هل يمكننا أن نجد بعض التسامح واللطف؟ نعم، لنكن متحضرين”.

وكانت تصريحات بارّاك قد أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الصحافية والإعلامية اللبنانية، حيث اعتُبرت مسيئة ومهينة، وسط صمت لافت من النقابات الإعلامية. وانتشرت مقاطع الفيديو من داخل قصر بعبدا بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعادت فتح النقاش حول أسلوب تعاطي المسؤولين والوفود الأجنبية مع الإعلاميين المحليين.

تأتي هذه الحادثة في سياق حسّاس، إذ يقود بارّاك مفاوضات دقيقة بين لبنان وإسرائيل وسوريا وحزب الله بخصوص ملف الحدود والسلاح، وهو ما ضاعف من وقع تصريحاته وأثار ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة، اعتُبرت مسّاً بكرامة الجسم الصحافي اللبناني.