الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الضجة التي أثارها.. باراك يعتذر ويوضح!

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2025 12:28 مساءً
السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، توم باراك، في بيروت، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز

السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، توم باراك، في بيروت، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أوضح المبعوث الأميركي توم بارّاك، في مقابلة مع الصحافي اللبناني ماريو نوفل، أنّه استخدم كلمة “animalistic” ولكن “ليس بطريقة مهينة”، معبّراً عن رغبته في توضيح المقصود وراء تصريحه.

وقال بارّاك: “كما تعلم، كلمة (حيواني) لم أستخدمها بطريقة مهينة”. وأضاف: “كنت فقط أحاول أن أقول: هل يمكننا أن نهدأ؟ هل يمكننا أن نجد بعض التسامح واللطف؟ نعم، لنكن متحضرين”.

وكانت تصريحات بارّاك قد أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الصحافية والإعلامية اللبنانية، حيث اعتُبرت مسيئة ومهينة، وسط صمت لافت من النقابات الإعلامية. وانتشرت مقاطع الفيديو من داخل قصر بعبدا بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعادت فتح النقاش حول أسلوب تعاطي المسؤولين والوفود الأجنبية مع الإعلاميين المحليين.

تأتي هذه الحادثة في سياق حسّاس، إذ يقود بارّاك مفاوضات دقيقة بين لبنان وإسرائيل وسوريا وحزب الله بخصوص ملف الحدود والسلاح، وهو ما ضاعف من وقع تصريحاته وأثار ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة، اعتُبرت مسّاً بكرامة الجسم الصحافي اللبناني.

    المزيد من أخبار لبنان

    جزء من الأسلحة التي تسلمها الجيش اللبناني من المخيمات الفلسطينية
    الرئاسة الفلسطينية تعلن تسليم الدفعة الثانية من السلاح الموجود داخل المخيمات للجيش
    النائب الأسترالي بوب كاتر يتجادل مع مراسل 9News جوش بافاس خلال مؤتمر صحفي في بريسبان، كوينزلاند، أستراليا، 28 أغسطس 2025
    نائب أسترالي يهدّد صحافياً.. ما علاقة أصوله اللبنانية!؟
    مروان شربل
    مروان شربل: إيران تؤكد أن سلاح حزب الله إيراني ولا يمكن التصرّف به

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!