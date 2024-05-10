بعد الطقس الحار في لبنان.. تحضروا لمنخفض جديد!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يسيطر على لبنان اليوم كتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تلامس الـ ٣٦ درجة على الساحل خصوصا في المناطق الجنوبية مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة محملة بالغبار، تنحسر تدريجياً اعتباراً من صباح يوم غد السبت وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتعود الى معدلاتها الموسمية ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتباراً من صباح يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً ويشتدّ تأثيره يوم الاثنين حيث تتساقط أمطار غزيرة مع احتمال حدوث برق ورعد ويستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجياً.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين ١٨ و٢٧، في طرابلس بين ١٧ و٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٩ درجات خصوصا جنوب البلاد بحيث تلامس الـ٣٧ درجة مع نسبة رطوبة منخفضة، ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء الرؤية أحياناً مع احتمال لتساقط امطار خفيفة فجراً شمال البلاد.

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (ما بين ٦ الى ١٠ درجات) والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وبقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خصوصا خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحياناً وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية ومن المتوقع ان تشتدّ ليل الأحد/الاثنين.

الإثنين: غائم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وانفراجات خلال النهار.

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية، ناشطة اعتباراً من بعد الظهر، سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الانقشاع: جيّد الى متوسط بسبب الغبار في الأجواء.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٠% و٥٠%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.

حرارة سطح الماء: ٢٢°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٩ HPA أي ما يعادل: ٧٥٧ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٠.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٢٩.