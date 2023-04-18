بعد الطقس الدافئ.. استعدّوا للأمطار مع انخفاض ملحوظ في الحرارة!

يسيطر طقس مستقر نسبيًا ودافىء جدًا على لبنان اليوم، مع ارتفاع بالحرارة بالتوازي مع كتل هوائية حارة نسبيًا لغاية نهار غد الأربعاء. فيما سنشهد طقسًا متقلبًا الخميس مع احتمال أمطار محلية وتدن كبير في درجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء: مستقر والجو غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة، والحرارة تتراوح بين ١٨ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٤ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س واحتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل وتساقط أمطار خفيفة محلية ليلًا.

الخميس: متقلب غائم جزئيًا مع احتمال أمطار محلية، والحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح بين ١٣ و٢٤ ساحلًا وبين ٨ و١٩ بقاعًا وبين ١٠ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.