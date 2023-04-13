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بعد الطقس الشتويّ البارد.. استعدّوا لارتفاع كبير في الحرارة!

منذ 48 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر منخفض جوي يترافق مع كتل هوائية باردة ورطبة على لبنان بطقس شتوي بارد ورطب ويستمر لغاية الليلة لينحسر ويعود الاستقرار النسبي غدًا الجمعة والكلي السبت والأحد مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: الطقس مستقر نسبيًا والجو غائم جزئيًا مع تشكل الضباب واحتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة محلية في بعض المناطق لا سيما الجبلية.

درجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و٢٠ درجة ساحلًا، وبين ١ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٣ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: الطقس مستقر والجو غائم إجمالًا بسحب عالية ومتوسطة. درجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٤ و٢٥ درجة ساحلًا، بين ٦ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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