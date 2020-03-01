بعد الطقس “الكانوني”.. كتل حارة نحو لبنان والحرارة 24 !!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الطقس في لبنان ومحيطه تحوّل من ربيعي الى كانوني بأقل من عشرين ساعة، فوصل المنخفض العاصف الذي ضرب اليونان وتركيا وتمركز فوق لبنان بسبب انخفاض الضغط الجوّي فوق المنطقة الى 1008hpa فتحوّل مجرى الرياح الباردة من غرب تركيا، نحو سوريا ولبنان فتساقطت امطار طوفانية مصحوبة بعواصف رعدية وصواعق، وتدنى مستوى الثلوج نحو 1200 متر و 1100 شمالاً، ترافقت مع سرعة رياح بلغت 90-100 كلم بعد ظهر السبت، الأمر الذي ساهم بتراجع درجات الحرارة بشكل سريع وحاد.

بعد هذه الأجواء الكانونية التي عاشها كل من لبنان وسوريا وفلسطين، يبدو الردّ المداري قريباً نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بحيث ستتمدد كتل حارة نحو سيناء وشمال مصر وتعبر فلسطين ولبنان ما يؤدي الى ارتفاع فجائي وسريع بدرجات الحرارة التي ستلامس 24 درجة ساحلاً بين الاربعاء والخميس و 19 درجة بقاعاً، فاستفيدوا من يومَي الاحد والاثنين بممارسة التزلج قبل ان ترتفع الحرارة بمعدل 8 درجات مئوية فتؤثر سلباً على الثلوج في المناطق الجبلية.

طقس يوم الأحد: يستمر تساقط الأمطار المحلية والمتفرقة حتى قبل الظهر وتتساقط الثلوج بسكل خفيف وعابر فوق 1100 حيث تتوفر الرطوبة.

ترتفع الحرارة تدريجياً بعد ظهر الاحد وتصل الموجة المدارية من الصحراء الافريقية الكبرى قبل ظهر الإثنين ويستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى مساء الخميس موعد اقتراب منخفض جوي عاصف قد يؤثر على لبنان بطقس ممطر ومتقلّب.

الحرارة على الساحل: 16 نهاراً و 12 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 7 نهاراً و 2 ليلاً، ترتفع تدريجياً بمعدل 8 درجات حتى يوم الخميس.

في البقاع: 9 نهاراً و 4 ليلاً،

على الجبال 2000 متر: 2 نهاراً و -5

الرطوبة: 70%

الرياح: شمالية غربية باردة سرعتها 20 كم في الساعة.

الضغط الجوّي:1020hpa