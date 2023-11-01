الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الطقس المتقلّب.. ارتفاع جديد بالحرارة أواخر الأسبوع

منذ 46 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يسيطر على لبنان طقس متقلب مع احتمال أمطار رعدية محلية، فيما تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام، لتعود وتنخفض قليلًا يومي الخميس والجمعة، قبل أن ترتفع من جديد يومي السبت والأحد.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: غائم إجمالًا وتتساقط أمطار رعدية محلية، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًاوبين ١٦ و٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: غائم جزئيًا واحتمال خفيف لتساقط رذاذ أو مطر خفيف محلي خاصة جبلاً والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٢ و٢٧ ساحلًا وبين ١٢ و٢٦ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: قليل السحب ومستقر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٧ ساحلًا وبين ١٢ و٢٦ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩
    ترقّب لتقرير "توتال" النهائي حول البلوك 9.. والتنقيب رُحِّل إلى الـ 2025
    البابا فرنسيس
    البابا في رسالة غير مباشرة للمسؤولين: "انتخبوا رئيسًا لأزور لبنان"
    حرائق الغابات من جراء القصف الإسرائيلي في الجنوب (رويترز)
    "الفوسفور الأبيض" يُشعل غابات الجنوب.. ورجال الإطفاء يُكافحون ألسنة اللهب

    الأكثر قراءة

    من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
    البروفيسور كميل حبيب
    بعد "الجرائم الصهيونية".. بروفيسور في الجامعة اللبنانيّة يعتذر من طلابه