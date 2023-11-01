بعد الطقس المتقلّب.. ارتفاع جديد بالحرارة أواخر الأسبوع

يسيطر على لبنان طقس متقلب مع احتمال أمطار رعدية محلية، فيما تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام، لتعود وتنخفض قليلًا يومي الخميس والجمعة، قبل أن ترتفع من جديد يومي السبت والأحد.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: غائم إجمالًا وتتساقط أمطار رعدية محلية، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًاوبين ١٦ و٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: غائم جزئيًا واحتمال خفيف لتساقط رذاذ أو مطر خفيف محلي خاصة جبلاً والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٢ و٢٧ ساحلًا وبين ١٢ و٢٦ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: قليل السحب ومستقر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٧ ساحلًا وبين ١٢ و٢٦ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.