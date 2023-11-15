الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
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بعد الطقس المتقلّب.. تحضّروا للجوّ العاصف والرياح القويّة!

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر طقس رطب ومتقلّب، لغاية السبت المقبل، مع احتمال خفيف لتساقط الأمطار اليوم والخميس، ويرتفع يومي الجمعة والسبت. فيما من المرتقب أن يشهد لبنان منخفضًا جويًّا عاصفًا وباردًا، الأحد والإثنين. ويحمل معه رياحًا قوية وانخفاضًا في درجات الحرارة وتساقطًا لأمطار غزيرة ولثلوج تحت عتبة الـ ٢٠٠٠ متر بقليل.

أما في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: الجوّ متقلب غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية، الحرارة بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و١٨ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/س.

الخميس: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لأمطار محلية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين  ١٦ و٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و١٨ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

الجمعة: غائم إجمالًا مع تشكّل ضباب وتساقط أمطار محلية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين  ١٦ و٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و١٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

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