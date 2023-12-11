الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
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بعد الطقس المستقر.. استعدوا للمنخفض الجوي غداً

منذ 44 دقيقة
الطقس

الطقس

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يسيطر طقس مستقر على لبنان، اليوم ولغاية ظهر الغد.

ويليه منخفض جويّ اعتياديّ ويستمر، الأربعاء وينحسر، الخميس، مع انخفاض في درجات الحرارة ومع تساقط لامطار متفرقة.

في تفاصيل، اليوم والأيام المقبلة:

الاثنين:
١- الحرارة: ١٤ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

الثلاثاء:
غائم جزئيًا يتحول تدريجيًا إلى متقلب مع أمطار رعدية محليّ تشتد بين ليل الثلاثاء-الأربعاء والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٦ بقاعًا وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الأربعاء:
غائم مع أمطار رعدية تشتد أحيانًا خصوصًا صباحًا، فيما تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٥ بقاعًا وبين ٧ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

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