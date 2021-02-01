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بعد العاصفة… طقس شبه ربيعي

1 - فبراير - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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ارتفاع الضغط الجوي فوق مناطقنا مقابل انخفاضه فوق وسط اوروبا، يؤدي الى استقرار جوي اليوم وغداً ، مع ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس شبه ربيعي. ومن المتوقع أن يعبر منخفض جوي فوق شمال مصر والبحر الاحمر، وسيؤدي الى تقلبات جوية ضعيفة يومي الخميس والجمعة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٨ و ١٤ درجة
٢- الجو مشمس
٣- الرياح جنوبية شرقية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الثلاثاء : استقرار جوي تام والأجواء تكون مشمسة يتخللها سحب عالية بعد الظهر وترتفع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٥ و ٢٤ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٨ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٧ درجات. الرياح شرقية ضعيفة.

الاربعاء : استقرار جوي والأجواء تكون غائمة اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة فيما يتشكل الضباب مساء على الجبال مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية فيما الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٣ و ١٦ درجات وعلى ال ١٠٠٠م بين ٨ و ١٤ درجات. الرياح شرقية ضعيفة ليلاً وغربية نهاراً.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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